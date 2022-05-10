ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін не зміг оголосити про успіхи у війні з Україною на параді 9 травня, - Міноборони Британії

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 10 травня 2022 09:08
Путін не зміг оголосити про успіхи у війні з Україною на параді 9 травня, - Міноборони Британії Фото: Путін не зміг заявити про успіхи у війні (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Недооцінка Росією опору України та її планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних помилок. Це не дозволило Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді на честь Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Дуже ймовірно, що план вторгнення Росії був заснований на помилковому припущенні, що вона зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити і обійти населені пункти", - йдеться в повідомленні.

Це припущення спонукало сили росіян спробувати провести початкову фазу операції легким і точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами.

"Цей прорахунок призвів до непомірних втрат і подальшого ослаблення оперативного фокусу Росії", - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Путін своєю промовою на параді в Москві 9 травня показав, що він не має підстав оголошувати про перемогу над Україною.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні