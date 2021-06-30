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Путін розкрив назву вакцини від COVID, якою його прищепили

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Москва, Середа 30 червня 2021 12:33
Путін розкрив назву вакцини від COVID, якою його прищепили Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін прищепився від COVID російської вакциною "Супутник V". При цьому у нього не було серйозних побічних ефектів.

Про це він заявив в ході прямої лінії.

"Я виходив з того, що мені треба бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення прищепитися "Супутником V". Тим більше, що збройні сили у нас прищеплюються "Супутником V", а я все-таки верховний головнокомандувач", - зазначив Путін.

Він додав, що у нього не було побічних ефектів після першої дози, а після другої трохи піднялася температура тіла.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) знайшла порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V". Російська сторона стверджує, що вони вже усунені.

За даними Reuters, Євросоюз може відкласти схвалення "Супутника V" для використання в ЄС, оскільки до крайнього терміну не були надані дані про вакцину.

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