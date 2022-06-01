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Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну і вбити президента, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський назвав слабкістю глави Кремля Володимира Путіна не тільки нездатності окупувати Україну, а й спроби змістити його з посади лідера. Глава держави впевнений, що Росія програє війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

Президент зазначив, що Путін може продовжувати кидати бомби, але нічого він цим не доб'ється.

"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що готовий вести переговори щодо припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. До миру може привести дипломатія.

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Володимир Зеленський