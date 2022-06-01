Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну і вбити президента, - Зеленський

Президент зазначив, що Путін може продовжувати кидати бомби, але нічого він цим не доб'ється.

"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що готовий вести переговори щодо припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. До миру може привести дипломатія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.