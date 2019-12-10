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Путін запропонував Україні 25%-ву знижку на газ

Новини » Економіка     10.12.2019 - 05:13
Путін запропонував Україні 25%-ву знижку на газ
Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Путін процитував дитячий вірш: "А у нас в квартирі газ. А у вас?"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Україна може купувати газ на 25% дешевше. Про це він сказав на спільному брифінгу учасників нормандського саміту, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Путіна, саме промисловий споживач "вимагає зниження ціни на газ".

"Пам'ятаєте відомий дитячий віршик: "А у нас в квартирі газ. А у вас?". І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевшим, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу. Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Насамперед, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується", - сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.

Говорячи про результати переговорів з Путіним щодо газу, Зеленський зазначив, що питання транзиту розблоковано, а деталі угоди будуть обговорюватися на рівні радників.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяЦіна на газНормандський формат
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