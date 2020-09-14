Путін доручив підготувати для Білорусі російську вакцину від COVID-19

Президент Росії Володимир Путін доручив підготувати для Білорусі російську вакцину від коронавірусної хвороби. Країна візьме участь у третьому етапі тестування.

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Окремо зупинилися на участі Білорусі в третьому етапі тестування російської вакцини "Супутник". Путіним були дані відповідні вказівки з підготовки першої партії поставок, які будуть призначатися для Білорусі", - сказав він журналістам, коментуючи результати 4-годинних переговорів президентів в Сочі 14 вересня.

Нагадаємо, в серпні Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу.

Пізніше директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге повідомив, що організація вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожна вакцина повинна проходити одні й ті ж клінічні випробування, а російська вакцина поки протестована лише на кількох десятках людей.

З жовтня має початися масова вакцинація російських медиків, а з 1 січня наступного року вакцину обіцяють ввести в широкий обіг