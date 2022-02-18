Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов військових запасу на збори. Документ набирає чинності з моменту його публікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости" .

"Закликати у 2022 році громадян Росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів", - йдеться в указі.

У документі зазначається, що покликані на збори росіяни проходитимуть їх у Збройних силах РФ, державній охороні та Федеральній службі безпеки. Уряду та регіональній владі доручено забезпечити проведення цього заходу.

Указ Путіна датовано 18 лютого 2022 року. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.