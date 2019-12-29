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Путін подякував Трампу за "злив" спецслужбам інформації про теракти в РФ

Новини » Політика     29.12.2019 - 18:29
Путін подякував Трампу за "злив" спецслужбам інформації про теракти в РФ

США передали по лінії спецслужб інформацію, яка допомогла запобігти терактам в РФ

Президент Росії Володимир Путін в телефонній розмові подякував президентові США Дональда Трампа за передану по лінії спецслужб інформацію, яка допомогла запобігти терактам в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

У Кремлі заявили, що Путін і Трамп домовилися продовжити двостороннє співробітництво в сфері боротьби з тероризмом.

Також сторони обговорили комплекс питань, що становлять взаємний інтерес.

Телефонна розмова Путіна і Трампа відбулася за ініціативою російської сторони.

У ФСБ заявили, що росіяни, які готували теракт, були затримані на підставі інформації, отриманої від американських партнерів. Зокрема, ФСБ затримала двох росіян, які готували теракти в Санкт-Петербурзі в новорічні свята.

Нагадаємо, раніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина України за підозрою в підготовці теракту. Прокуратура Любліна санкціонувала затримання громадянина України Максима С., який, за даними польських спецслужб, планував підірвати автомобіль біля торгового центру в Пулавах.

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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