Путін відповів Байдену на слова про "вбивцю": "хто обзивається, сам так називається"

Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про "вбивцю". Він сказав, що побажав би йому "бути здоровим".
Про це повідомляє "РИА Новости".
Раніше Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.
"Я б сказав йому - "Будьте здорові". Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - прокоментував президент РФ.
Також в Кремлі відреагували на такі слова Байдена. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що це дуже погані висловлювання.
Нагадаємо, Російська Федерація після скандальних заяв президента США Джо Байдена відкликає на консультації посла Анатолія Антонова.
Зазначимо, США припинять експорт і імпорт зброї і оборонних послуг з Росією.
Раніше повідомлялося, що також США введуть проти Росії санкції через втручання у вибори.