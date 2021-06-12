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Путін заперечує причетність до вбивства критиків Кремля: "загинули з вини різних людей"

Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін дав ухильну відповідь на питання про те, чи був він вбивцею. Так само він прокоментував вбивства російських опозиціонерів в останні роки.

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

На питання, чи був він "вбивцею", Путін дав ухильну відповідь.

"За час свого перебування на посаді я звик до атак з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами і причинами, різного калібру і жорстокості, і мене це не дивує", - сказав російський президент.

Також Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля.

"Послухайте, ви знаєте, я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу через різні причини, з вини різних людей", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.

Раньше Путін порівняв двох президентів США Дональда Трампа і Джо Байдена.

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Новини України Володимир Путін