Путін відреагував на стрілянину в Казані. Вимагає посилити правила обігу зброї

Президент РФ Володимир Путін віддав доручення після стрілянини в казанській школі. Він доручив голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати нове положення про види зброї, яку можуть використовувати громадяни.
Про це повідомляє ТАСС.
Про ситуацію в освітній установі російському лідерові доповів директор ФСБ Олександр Бортніков. Путін відправив у Казань двох міністрів - голову МОЗ Михайла Мурашка і голову Міносвіти Сергія Кравцова.
Крім того, президент РФ доручив терміново опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.
Тим часом, Слідчий комітет РФ порушив справу про масове вбивство після стрілянини в Казані. Правоохоронці повідомили, що охорона в казанської школі, де сталася стрілянина, була відсутня.
Нагадаємо, влада повідомила про загибель 8 осіб в результаті стрілянини в Казані.
У гімназії на вулиці Джаудат Файзі учень проник в школу зі зброєю і почав стріляти в навчальному закладі.
Крім того, була інформація, що двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.