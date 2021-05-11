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Путін відреагував на стрілянину в Казані. Вимагає посилити правила обігу зброї

Автор: Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін віддав доручення після стрілянини в казанській школі. Він доручив голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати нове положення про види зброї, яку можуть використовувати громадяни.

Про це повідомляє ТАСС.

Про ситуацію в освітній установі російському лідерові доповів директор ФСБ Олександр Бортніков. Путін відправив у Казань двох міністрів - голову МОЗ Михайла Мурашка і голову Міносвіти Сергія Кравцова.

Крім того, президент РФ доручив терміново опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

Тим часом, Слідчий комітет РФ порушив справу про масове вбивство після стрілянини в Казані. Правоохоронці повідомили, що охорона в казанської школі, де сталася стрілянина, була відсутня.

Нагадаємо, влада повідомила про загибель 8 осіб в результаті стрілянини в Казані.

У гімназії на вулиці Джаудат Файзі учень проник в школу зі зброєю і почав стріляти в навчальному закладі.

Крім того, була інформація, що двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

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