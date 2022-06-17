Путін відреагував на чутки про свою смерть цитатою Марка Твена

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Путіна.

"Не вийшло. Як казав Марк Твен: "Чутки щодо моєї смерті сильно перебільшені". Те саме і щодо бліцкригу, що стосується Росії", - заявив Путін.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені"

Вперше Марк Твен використав цю фразу більше ніж 120 років тому у листі до видання New York Journal.

В 1897 році письменник приїхав до Лондона в рамках кругосвітнього туру. Хтось розпустив чутки про нібито важку хворобу публіциста, у зв’язку з чим газета доручила своєму кореспонденту зв’язатися з Твеном. Останній же, заперечив свою смерть у листі, який був пізніше опублікований газетою.