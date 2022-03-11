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Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС, - розвідка

Автор: Анна Шиканова

Володимир Путін віддав наказ з приводу підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

не отримавши бажаний результат від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок з підтримки України.

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ЧАЕС