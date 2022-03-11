Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС, - розвідка

Володимир Путін віддав наказ з приводу підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перевести на Україну.

В цей час ЧАЕС повністю відключені від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станція знеструмлена. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Також повідомляється, що окупанти відмовилися дати доступ до станції українським ремонтникам. І за наказом Лукашенка, туди зайшли ремонтники з Білорусі.

За даними розвідки, під виглядом ремонтників туди заходять російські диверсанти для організації теракту.

"В останні дні путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС і Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор). Заради імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії", - повідомляють у розвідці.

Зокрема, в районі аеропорту Антонов в Гостомелі відзначені російські автомобільні рефрижератори, що збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що вони будуть видаватися за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

У розвідці припустили, що не отримавши бажаний результат від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок з підтримки України.