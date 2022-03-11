ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС, - розвідка

Новость на русском →
ЧАЕС, П'ятниця 11 березня 2022 13:43
Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС, - розвідка Фото: Чорнобильська АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Володимир Путін віддав наказ з приводу підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перевести на Україну.

В цей час ЧАЕС повністю відключені від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станція знеструмлена. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Також повідомляється, що окупанти відмовилися дати доступ до станції українським ремонтникам. І за наказом Лукашенка, туди зайшли ремонтники з Білорусі.

За даними розвідки, під виглядом ремонтників туди заходять російські диверсанти для організації теракту.

"В останні дні путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС і Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор). Заради імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії", - повідомляють у розвідці.

Зокрема, в районі аеропорту Антонов в Гостомелі відзначені російські автомобільні рефрижератори, що збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що вони будуть видаватися за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

У розвідці припустили, що не отримавши бажаний результат від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок з підтримки України.

"Зараз і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – тільки постановка за бездарним сценарієм. Не дивлячись на це, подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок", - йдеться в повідомленні.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"