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Путин лично критиковал гендиректора Rheinmetall, которого РФ планировала убить, - СМИ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин на закрытой встрече с силовиками критиковал генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Позже на него пытались совершить покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

По словам источников издания в кругах безопасности, речь идет о встрече Путина с высшим офицерским составом армии и военной разведки ГРУ в Ростове-на-Дону в марте 2024 года.

На этой встрече обсуждались поставки Киеву оружия производства Rheinmetall и запланированное концерном строительство завода по производству боеприпасов и танковой мастерской в Украине.

По данным источников Focus, тогда Путин четыре раза упомянул Паппергера по имени, "заклеймив его как провокатора и сторонника противника-Украины в войне".

Как отмечает издание, это заявление "вызвало тревогу среди немецких органов безопасности". В связи с этим гендиректору Rheinmetall увеличили охрану.

 

Россия пыталась убить гендиректора Rheinmetall

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали о том, что Россия планировала убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, но сделать ей этого не удалось. Планы страны-агрессора сорвали спецслужбы США и Германии.

В ноябре заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай впервые подтвердил, что Россия действительно пыталась убить Паппергера.

Он уточнял, что россияне планировали убийство и других владельцев оборонных предприятий.

Позже гендиректор Rheinmetall объяснил, почему Россия планировала его убить.

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