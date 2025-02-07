Путин лично критиковал гендиректора Rheinmetall, которого РФ планировала убить, - СМИ

По словам источников издания в кругах безопасности, речь идет о встрече Путина с высшим офицерским составом армии и военной разведки ГРУ в Ростове-на-Дону в марте 2024 года.

На этой встрече обсуждались поставки Киеву оружия производства Rheinmetall и запланированное концерном строительство завода по производству боеприпасов и танковой мастерской в Украине.

По данным источников Focus, тогда Путин четыре раза упомянул Паппергера по имени, "заклеймив его как провокатора и сторонника противника-Украины в войне".

Как отмечает издание, это заявление "вызвало тревогу среди немецких органов безопасности". В связи с этим гендиректору Rheinmetall увеличили охрану.