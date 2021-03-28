Путін пояснив вакцинацію від COVID без камер: не хотів "мавпувати"

Президент Росії Володимир Путін вакцинувався від COVID без присутності представників ЗМІ, оскільки не хотів "мавпувати". На його думку, при бажанні можна сфальсифікувати й публічну вакцинацію.
Про це він заявив в інтерв'ю російському ТБ, передає ТАСС.
"Ми хіба з вами повинні мавпувати, що, обов'язково робити так, як хтось десь робить? Ну, напевно, ні, адже якщо на такому рівні хтось захоче сфальсифікувати щось там, обдурити когось, це ж нескладно зробити. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, все, що завгодно, кефір, який-небудь апельсиновий сік", - заявив Путін.
Він також уточнив, що назву препарату, яким його вакцинували, знає тільки його лікар.
Нагадаємо, цього тижня Путін вакцинувався від COVID, але невідомо, якою саме вакциною. Відзначимо, в Російській Федерації проходить кампанія щеплення препаратами "Супутник V", "ЭпіВакКорона" і "КовіВак". Також повідомлялося, що російський лідер почуває себе нормально після щеплення.
До цього у Путіна підтвердили, що Москва буде поставляти свою вакцину від COVID на окупований Донбас.