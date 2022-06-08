Путін прирік на смерть мільйони людей: МЗС Італії про блокування експорту зерна

Президент Російської Федерація Володимир Путін прирік мільйони людей у всьому світі на смерть від голоду. Москва повинна негайно розблокувати експорт українського зерна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо, наступні декілька тижнів гратимуть важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи.
"Я хочу чітко сказати, що ми очікуємо чітких та конкретних сигналів від Росії, тому що блокувати експорт зерна - значить тримати у заручниках та прирікати на смерть мільйони дітей, жінок та чоловіків", - заявив міністр.
Під час віртуальної зустрічі міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб відзначив зростання цін на паливо й основні продукти харчування в його країні. Він закликав припинити війну в Україні "за будь-яку ціну".
"Світ не може продовжувати перебувати у владі військових криз у Європі чи інших регіонах світу", - додав Бу Хабіб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з російськими ЗМІ, Туреччина, Росія й Україна нібито погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Водночас як відзначає видання Bloomberg, Україна не брала в цьому участі.
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