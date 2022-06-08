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Путін прирік на смерть мільйони людей: МЗС Італії про блокування експорту зерна

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Середа 08 червня 2022 16:03
Путін прирік на смерть мільйони людей: МЗС Італії про блокування експорту зерна Фото: Луїджі Ді Майо, голова МЗС Італії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерація Володимир Путін прирік мільйони людей у всьому світі на смерть від голоду. Москва повинна негайно розблокувати експорт українського зерна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами голови МЗС Італії Луїджі Ді Майо, наступні декілька тижнів гратимуть важливу роль у вирішенні глобальної продовольчої кризи.

"Я хочу чітко сказати, що ми очікуємо чітких та конкретних сигналів від Росії, тому що блокувати експорт зерна - значить тримати у заручниках та прирікати на смерть мільйони дітей, жінок та чоловіків", - заявив міністр.

Під час віртуальної зустрічі міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб відзначив зростання цін на паливо й основні продукти харчування в його країні. Він закликав припинити війну в Україні "за будь-яку ціну".

"Світ не може продовжувати перебувати у владі військових криз у Європі чи інших регіонах світу", - додав Бу Хабіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з російськими ЗМІ, Туреччина, Росія й Україна нібито погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Водночас як відзначає видання Bloomberg, Україна не брала в цьому участі.

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