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Путін незадоволений резолюцією ЄП про засудження сталінізму і нацизму

Новини » Політика     11.12.2019 - 20:03
Путін незадоволений резолюцією ЄП про засудження сталінізму і нацизму
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін розкритикував прийняту у вересні резолюцію Європейського парламенту

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін незадоволений резолюцією Європейського парламенту (ЄП), яка засуджує сталінізм і нацизм, а також інші тоталітарні режими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, ухваливши резолюцію, Європарламент поставив на одну дошку і нацистських агресорів, і Радянський Союз.

"Спроби спотворення цієї історичної правди не припиняються. До них підключилися не тільки спадкоємці пособників нацистів, тепер справа дійшла до деяких цілком респектабельних міжнародних інститутів і європейських структур", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на засіданні в Страсбурзі 19 вересня Європарламент закликав Росію не відбілювати і не намагатися приховувати злочини, вчинені радянським режимом. У резолюції, члени Європарламенту також засудили екстремістські та ксенофобські політичні сили та організації в Європі.

Нагадаємо, Україна подякувала держави, які виступили за підтримку резолюції ООН щодо Криму 9 грудня. Як відомо, резолюція стосується проблем мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, схвалила резолюцію щодо Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН.

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