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Путин назвал суть "освободительной миссии" россиян

Новина українською →
Россия, Пятница 30 сентября 2022 15:41
Путин назвал суть "освободительной миссии" россиян Фото: президент Росии Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимира Путина заявил о готовности граждан РФ защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина по итогам "референдумов".

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы сделать безопасной жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", - сказал он.

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напоминим, глава Кремля в своем обращении к россиянам угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

Украинская разведка считает, что угроза применения РФ ядерного оружия против Украины является очень высокой. Оккупанты могут атаковать вдоль линии фронта.

Также добавим, что после оглашения Путиным мобилизации, российские мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

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Владимир Путин Российская Федерация
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