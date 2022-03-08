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Путін має намір продовжувати йти вбивчим шляхом, не рахуючись з витратами, - Байден

Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден заявив, що Путін не планує закінчувати війну проти України. Він продовжуватиме йти своїм вбивчим шляхом, не рахуючись з витратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Війна Путіна величезні страждання завдала всього українського народу. Лідери постійно закликають до припинення вогню, до дипломатії, але Путін має намір продовжувати йти своїм вбивчим шляхом, не рахуючись з витратами. Він робить своїми жертвами мирні об'єкти", - сказав Байден.

Нагадаємо, президент США також заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.

Зазначимо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ "вичерпаною силою у світі". Він заявив, що з російською армією вже покінчено і Путін має це визнати.

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