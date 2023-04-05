Путин нафантазировал причастность спецслужб Запада к "терактам" в оккупации и России
В России придумали дополнение к "украинскому следу" во всех так называемых "терактах". Теперь в инцидентах якобы виновны и спецслужбы стран Запада.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РБК", об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.
"Неонацисты и их пособники действуют не только на территории "новых субъектов" Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран - западных спецслужб", - рассказал Путин.
По его словам, на временно оккупированных территориях "теракты устраиваются регулярно", а их цели - "представители власти, правоохранительных органов" и не только.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Правоохранители страны-агрессора якобы увидели в инциденте "украинский след".
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