Путін: можна як завгодно ставитися до Януковича, але плани вбивства - це занадто

Плани вбивства вищих посадових осіб в контексті підготовки нібито замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка - це вже занадто. Те ж саме стосується і колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це в посланні до Федеральних зборів заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, практика санкцій перероджується в щось більш небезпечне.

"Маю на увазі факти прямої спроби організації в Білорусі державного перевороту і вбивства президента цієї країни. При цьому характерно, що навіть такі кричущі дії не знаходять осуду колективного Заходу. Ніхто цього просто нібито і не помічає", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що можна як завгодно ставитися до колишнього президента України Віктора Януковича.

"Повторюю, можна як завгодно ставитися до того ж Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Можна мати будь-яку точку зору з приводу політики президента Білорусі Олександра Лукашенка. Але практика організація держпереворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - це вже занадто. Усі межі перейшли вже ", - додав Путін.