Путин намерен выжать как можно больше из желания Трампа заключить мирную сделку, - NYT

Как отмечается в публикации, Трамп заявил, что он сосредоточен на том, чтобы остановить "марш смерти" в Украине "как можно скорее". Однако для Владимира Путина переговоры о прекращении огня с Трампом являются средством достижения гораздо более широких целей.

Российские и американские официальные лица собираются встретиться в Саудовской Аравии 24 марта, чтобы продолжит переговоры о технических деталях частичного прекращения огня для прекращения атак на энергетические объекты и корабли в Черном море. В то время как Украина заявляет, что готова к полному перемирию, Путин ясно дал понять, что сначала он будет добиваться широкого спектра уступок.

В итоге Кремль, похоже, полон решимости выжать как можно больше выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение с Украиной, даже если он замедляет переговоры. С точки зрения Москвы, улучшение отношений с Вашингтоном является экономическим и геополитическим благом - которое может быть достигнуто, даже если российские ракеты продолжат обстреливать Украину, говорится в материале The New York Times.

Цели Путина

Интервью на прошлой неделе с высокопоставленными российскими внешнеполитическими деятелями на конференции по безопасности в Нью-Дели показали, что Кремль рассматривает переговоры по Украине и по связям между США и Россией как идущие по двум отдельным направлениям. Путин продолжает стремиться к далеко идущей победе в Украине, но потакает стремлению Трампа к прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели с Вашингтоном, пишет The New York Times

Заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Вячеслав Никонов заявил, что Трамп и Путин разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".

"Украина идет своим чередом", - сказал Никонов в интервью на полях конференции в Нью-Дели, которая называется Raisina Dialogue. "Наступление продолжается", - добавил Никонов. "Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос конкретно Украины".

Москва, похоже, думает, что взаимодействие с Трампом может открыть экономические выгоды, такие базовые, как запчасти для российских самолетов Boeing, и геополитические выгоды, такие широкие, как сокращение присутствия НАТО в Европе. Менее ясно, будет ли Трамп использовать эти надежды в качестве рычага, чтобы получить более выгодную сделку для Украины, и потеряет ли он в какой-то момент терпение по отношению к Путину.

На встрече в Москве с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом в этом месяце Путин передал ему "прекрасный портрет президента Трампа", заказанный российскому художнику, сообщил Уиткофф в интервью. "Это был такой приятный момент", - сказал Уиткофф бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Путин не продемонстрировал никаких признаков отказа от своих далеко идущих целей - гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, отказа от западного альянса в Центральной и Восточной Европе, ограничения вооруженных сил Украины и определенного уровня влияния на внутреннюю политику Украины, отмечается в публикации.