ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін і голова Євроради обговорили спільне виробництво вакцини від COVID

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін і голова Європейської ради Шарль Мішель обговорили спільне виробництво вакцини від COVID. Політики провели телефонну розмову.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Повідомляється, що сторони обговорили відносини між Росією та Європейським союзом.

"Приділено також увагу питанням протидії поширенню коронавірусної інфекції, зокрема, можливостям у галузі використання та спільного виробництва вакцин", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Також в Кремлі відзначили, що Мішель на переговорах з Путіним порушив питання арешту опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина уклала контракт на поставки російської вакцини від COVID. Очікується, що російська сторона поставить близько 2 млн доз вакцини "Супутник V".

До цього німецький канцлер Ангела Меркель запропонувала Путіну допомогу для реєстрації російської вакцини від COVID в Європейському союзі. Зокрема, документи може підготувати німецький регулятор - інститут Пауля Ерліха. Крім того, лідери Німеччини і Росії теж обговорювали можливість спільного виробництва вакцини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінЕвросоюзВакцина