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Путин все еще хочет захватить Киев, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спустя год с начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин до сих пор не оставляет надежду оккупировать Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, находится ли Киев до сих пор под угрозой.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Поскольку российские войска уже не столь сильны, как были год назад.

Также президент отметил, что только деоккупация Крыма поможет установить мир в Украине и Европе.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины