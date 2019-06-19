Путін через Медведчука вимагав звільнення вбивць, - Порошенко

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Як зазначив Порошенко, таким чином переговори почали перетворюватися "у фарс"

П’ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія через Віктора Медведчука вимагала звільнення засуджених на території України вбивць, які не мали жодного стосунку до агресії на території окремих районів Донецької і Луганської областей в обмін на звільнення частини українських військовополонених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Порошенка "Главкому".

За його словами, таким чином переговори почали перетворюватися "у фарс". "Від нас почали вимагати звільнення засуджених вбивць, які взагалі не мали жодного відношення до агресії і до військових на території окремих районів Донецької і Луганської областей", – зазначив Порошенко.

Відповідаючи на питання, чому Медведчук міг здійснювати часті перельоти до Москви, Порошенко зазначив, що "певний час Медведчук був інколи єдиним каналом зв’язку з Путіним, й коли треба було проводити переговори щодо звільнення заручників, у нас іншого механізму просто не існувало".

"Це була єдина причина, чому він мотивував часті перельоти до Москви", – підкреслив політик. .

"Але коли ми не змогли зв’язатися з Путіним після агресії у Керченській протоці, я зрозумів, що у нас ситуація кардинально змінилася. Путін розумів, що будь який крок спрямований на вирішення ситуації з заручниками, за його уявою, працював на Порошенка", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чому не був арештований Віктор Медведчук за свої висловлювання, які можна було трактувати, як державну зраду і сепаратизм, колишній глава держави зазначив, що "це питання лежить в компетенції СБУ".

"До речі, я вже не у владі, але ж Медведчук не перестав літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там нове керівництво", – додав Порошенко.

"Ще раз наголошую, за відсутності посла Росії Медведчук для мене був лише одним з представників Путіна. Поганий, небезпечний, але один з представників", – наголосив він.

При цьому він назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом "Європейської солідарності" на дочасних виборах у парламент. "Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі", - підкреслив Порошенко.