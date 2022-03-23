Путін і Беннет обмінялися оцінками ситуації в Україні

Президент Росії Володимир Путін по телефону переговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. В ході переговорів вони обмінялися оцінками ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
"Нафталі Беннет поділився оцінками ситуації навколо України з урахуванням відбулися у нього контактів з лідерами ряду зарубіжних держав і висловив деякі ідеї щодо переговорного процесу, що ведеться між російськими та українськими представниками", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу Путін дав свою оцінку переговорам російської та української делегацій, а також оцінив хід "спецоперації" в Україні.
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