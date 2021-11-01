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Чи пустять в пункт вакцинації в ТРЦ без тесту на коронавірус: відповідь Helsi

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 15:29
Чи пустять в пункт вакцинації в ТРЦ без тесту на коронавірус: відповідь Helsi Фото: вакцинація від коронавірусу в прищепних центрах ТРЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Якщо в ТРЦ знаходиться пункт вакцинації, то щоб потрапити до нього і зробити щеплення, не потрібен ПЛР-тест, результати експрес-аналізу на антиген або довідка про одужання від коронавірусу. На вході досить вказати, що людина направляється на щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram канал медичної інформаційної системи Helsi.

"Ні, не потрібно. Якщо ви прямуєте на щеплення до центрів масової вакцинації, ПЛР/ІФА тести або довідка про одужання не потрібні", - вказали в системі.

У Helsi уточнили, що на вході в ТРЦ необхідно вказати, що людина йде на щеплення.

У деяких центрах вакцинації облаштовані окремі входи для отримання щеплень, а в більшості пунктів з'явилися 2 окремі черги - по онлайн-запису через Helsi та в порядку "живої" черги.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні Києва і 15 областей знаходяться в "червоній" зоні карантину. У ній діє ряд обмежень, включаючи заборону на відвідування ТРЦ без свідоцтва про вакцинацію, негативного результату тесту на коронавірус або довідки про перенесену інфекцію.

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