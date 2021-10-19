Чи пустять в потяг з даними про щеплення в Helsi: відповідь УЗ

Чи пускатимуть в потяг з інформацією про вакцинацію у HELSI.me?

Під час посадки необхідно мати з собою сертифікат про щеплення у паперовому вигляді, або ж згенерований у застосунку "Дія".

Чи можна використовувати сертифікат про вакцинацію іноземною мовою?

Пасажир має можливість показати провіднику міжнародний, внутрішній або ж іноземний сертифікат про щеплення вакцинами, які були ухвалені ВООЗ.

Як відбуватиметься перевірка документів під час посадки на поїзди "Інтерсіті+"?

Перевірка відбуватиметься стюардами при посадці.

Зазначається, що нові правила безпечних перевезень набирають чинності вже з 21 жовтня. Під час подорожі до регіонів із "жовтим" й "червоним" рівнями епідбезпеки необхідно мати один із вказаних документів: