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Чи пустять в потяг з даними про щеплення в Helsi: відповідь УЗ

Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" відповіла на найпоширеніші питання щодо оновлених правил перевезень. Вони набувають чинності вже з 21 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укразалізниці".

Чи пускатимуть в потяг з інформацією про вакцинацію у HELSI.me?

Під час посадки необхідно мати з собою сертифікат про щеплення у паперовому вигляді, або ж згенерований у застосунку "Дія".

Чи можна використовувати сертифікат про вакцинацію іноземною мовою?

Пасажир має можливість показати провіднику міжнародний, внутрішній або ж іноземний сертифікат про щеплення вакцинами, які були ухвалені ВООЗ.

Як відбуватиметься перевірка документів під час посадки на поїзди "Інтерсіті+"?

Перевірка відбуватиметься стюардами при посадці.

Зазначається, що нові правила безпечних перевезень набирають чинності вже з 21 жовтня. Під час подорожі до регіонів із "жовтим" й "червоним" рівнями епідбезпеки необхідно мати один із вказаних документів:

  • документ, що підтверджує повний курс вакцинації;
  • документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини;
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до посадки.
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