Гарматне м'ясо нічому не вчать. Подоляк пояснив різницю між нашими й російськими військовими

Російська Федерація використовує своїх солдатів, як гарматне м'ясо, аби досягти хоч якихось результатів у війні. Україна, зі свого боку, цінує життя кожного свого громадянина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акунт Михайла Подоляка.

"Російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю . Мобілізовані в России ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України станом на сьогоднішню добу.

Також Подоляк прокоментував виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Відзначив, що голова Кремля перетворив свою країну в ізгоя.

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