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Пункти вакцинації повинні працювати на вихідні та на свята, - Шмигаль

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації мають працювати на вихідні та у святкові дні. Вони мають працювати постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єра на засіданні уряду.

За його словами, люди повинні мати можливість вакцинуватись у зручний час.

"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні люди мали можливість вакцинуватись. Протягом вихідних та святкових днів пункти мають працювати постійно та безперебійно", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, голова МОЗ України Віктор Ляшко видав нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19. Воно, зокрема, передбачає зміну графіку роботи центрів вакцинації.

Зазначимо, МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба під час святкувань до Дня Незалежності.

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Денис ШмигальВакцинація