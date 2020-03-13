Всі пункти пропуску з ОРДЛО мають бути закриті через коронавірус, - Фріз

Всі пункти пропуску на лінії розмежування з ОРДЛО мають бути негайно закриті для всіх без винятку осіб через ризики розповсюдження коронавірусу. Про це написала на своїй сторінці в Facebook народний депутат фракції від "Європейська солідарність" Ірина Фріз, передає РБК-Україна.

"Рішення РНБО про закриття кордонів України у зв’язку з ризиками поширення коронавірусу є неповним та вимагає негайного закриття всіх КПВВ на лінії розмежування з ОРДЛО для всіх без винятку осіб", - зауважила вона.

Фріз заявила, що існують достовірні дані про мінімум 12 випадків захворювання на коронавірус на окупованих територіях, зокрема в Горлівці.

"Відсутність контролю в’їзду на окуповані території з боку Росії створюють критичні епідеміологічні ризики для України", - підкреслила депутатка.

Нагадаємо, в Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. Зараз щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.

Як повідомляло РБК-Україна, Разумков не виключив, що Рада проведе кілька позачергових засідань. За його словами, наступного тижня буде відомо про позачергові засідання, на яких буде прийматись законопроекти необхідні для забезпечення роботи різних установ.