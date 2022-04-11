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Кулі та сторонні тіла у поранених будуть доказами в судах про злочини окупантів, - Ляшко

Фото: обстріляна окупантами лікарня в Чернігові (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Роман Мирончук

Частина куль та сторонніх тіл, які чернігівські лікарі витягли з поранених, будуть доказом у судах про злочини російських військових в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Ляшко 10 квітня з робочим візитом був у Чернігові, де на власні очі побачив жахи наслідків бомбардувань міста окупантами.

Крім того, лікарі показали йому кулі та сторонні тіла, які дістали з поранених місцевих жителів.

"Демонстрація витягнутих з поранених куль і сторонніх тіл. Частина точно буде доказом в судах про злочини проти людства і порушення конвенцій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб", - заявив Ляшко.

Він також розповів, що були моменти, коли в одну лікарню Чернігова привозили 56 поранених на годину, і всіх після оцінки стану та медичного сортування оперували.

За словами Ляшка, в місті є дві лікарні, в які було пряме попадання російських ракет. Обидві не підлягають відновленню. При цьому ще частина лікарень пошкоджена і вимагає експертизи для оцінки можливості їх подальшої експлуатації.

Віктор Ляшко приїхав до Чернігова (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Нагадаємо, під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси і тіла мирних жителів.

Раніше мер Чернігова заявив про те, що на відновлення зруйнованого міста знадобиться не менше 4 років.

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Війна Росії проти УкраїниВіктор Ляшко