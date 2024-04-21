Психологическое насилие: Минздрав рассказал как распознать и избежать

Психологическое насилие - это поведение, целью которого является причинение эмоционального или психологического вреда. Этот вид насилия может не причинять физической боли, однако является не менее травматичным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .
По словам министерства, единичные образы нельзя считать эмоциональным насилием, но если такое поведение становится систематическим, порождает у другого человека страх, тревогу и нарушает благополучие - тогда это проявление насилия.
Жертвой жестокого отношения можно оказаться в разных взаимоотношениях, в том числе во взаимоотношениях с родителями, романтических или профессиональных отношениях.
Каковы признаки психологического насилия:
Часто за непонятными словами скрыты однозначно противоправные действия. Поэтому министерство объяснило, какие есть виды психологического насилия:
Люди, страдающие психологическим насилием, могут испытывать растерянность, страх, трудности с концентрацией внимания и низкую уверенность в себе, а также тревогу, болевые ощущения и учащенное сердцебиение. Также люди, систематически подвергающиеся психологическому насилию, могут иметь панические атаки.
Долгосрочные последствия могут включать в себя тревожные расстройства, бессонницу и социальную замкнутость, а также психосоматические расстройства. В тяжелейших случаях психологическое насилие может привести к суицидальным попыткам жертвы.
"Кто бы ни поступал так с вами, помните: вы этого не заслуживаете, и это не ваша вина. Никто не имеет права вас оскорблять, унижать или ограничивать ваши права. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает психологическое насилие, стоит обратиться за поддержкой к человеку, который доверяете или за профессиональной помощью к психологу", - подчеркнули в Минздраве.
Напомним, РБК-Украина уже сообщало, куда обращаться, чтобы получить помощь.
Кроме того, мы писали, что Минздрав хочет разработать программу медицинской помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия.
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