Психологическое насилие: Минздрав рассказал как распознать и избежать

Психологическое насилие - это поведение, целью которого является причинение эмоционального или психологического вреда. Этот вид насилия может не причинять физической боли, однако является не менее травматичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

По словам министерства, единичные образы нельзя считать эмоциональным насилием, но если такое поведение становится систематическим, порождает у другого человека страх, тревогу и нарушает благополучие - тогда это проявление насилия.

Жертвой жестокого отношения можно оказаться в разных взаимоотношениях, в том числе во взаимоотношениях с родителями, романтических или профессиональных отношениях.

Каковы признаки психологического насилия:

систематическое посрамление вас на публике или перед семьей, друзьями;

безосновательная ревность, попытки контролировать вашу жизнь, желание изолировать вас от привычного круга общения;

угрозы физически или финансово навредить вам, вашим детям или кому-то, кто важен для вас;

отрицательное отношение к вам из-за вещей, которые вы не можете изменить: семью, религиозные взгляды, расу, гендер, пол и т.п.;

игнорирование или притворство, что вас нет рядом;

постоянное исправление того, что вы говорите, чтобы заставить вас чувствовать себя неловко.

Часто за непонятными словами скрыты однозначно противоправные действия. Поэтому министерство объяснило, какие есть виды психологического насилия:

Аутинг - разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности другого человека без его согласия.

Булинг - психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица в рамках образовательного процесса.

Виктимблэйминг - обвинение жертвы и "переложение" на нее ответственности.

Газлайтинг - форма манипуляции, заставляющая жертву сомневаться в адекватности своего восприятия действительности, ставя под сомнение ее память и здравомыслие.

Мобинг - давление на одного из работников со стороны коллег или руководства.

Сталкинг - навязчивое, нежелательное и постоянное преследование одним человеком другим.

Последствия психологического насилия

Люди, страдающие психологическим насилием, могут испытывать растерянность, страх, трудности с концентрацией внимания и низкую уверенность в себе, а также тревогу, болевые ощущения и учащенное сердцебиение. Также люди, систематически подвергающиеся психологическому насилию, могут иметь панические атаки.

Долгосрочные последствия могут включать в себя тревожные расстройства, бессонницу и социальную замкнутость, а также психосоматические расстройства. В тяжелейших случаях психологическое насилие может привести к суицидальным попыткам жертвы.

"Кто бы ни поступал так с вами, помните: вы этого не заслуживаете, и это не ваша вина. Никто не имеет права вас оскорблять, унижать или ограничивать ваши права. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает психологическое насилие, стоит обратиться за поддержкой к человеку, который доверяете или за профессиональной помощью к психологу", - подчеркнули в Минздраве.