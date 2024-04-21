Психологическое насилие: Минздрав рассказал как распознать и избежать
Психологическое насилие - это поведение, целью которого является причинение эмоционального или психологического вреда. Этот вид насилия может не причинять физической боли, однако является не менее травматичным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .
По словам министерства, единичные образы нельзя считать эмоциональным насилием, но если такое поведение становится систематическим, порождает у другого человека страх, тревогу и нарушает благополучие - тогда это проявление насилия.
Жертвой жестокого отношения можно оказаться в разных взаимоотношениях, в том числе во взаимоотношениях с родителями, романтических или профессиональных отношениях.
Каковы признаки психологического насилия:
- систематическое посрамление вас на публике или перед семьей, друзьями;
- безосновательная ревность, попытки контролировать вашу жизнь, желание изолировать вас от привычного круга общения;
- угрозы физически или финансово навредить вам, вашим детям или кому-то, кто важен для вас;
- отрицательное отношение к вам из-за вещей, которые вы не можете изменить: семью, религиозные взгляды, расу, гендер, пол и т.п.;
- игнорирование или притворство, что вас нет рядом;
- постоянное исправление того, что вы говорите, чтобы заставить вас чувствовать себя неловко.
Часто за непонятными словами скрыты однозначно противоправные действия. Поэтому министерство объяснило, какие есть виды психологического насилия:
- Аутинг - разглашение информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности другого человека без его согласия.
- Булинг - психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица в рамках образовательного процесса.
- Виктимблэйминг - обвинение жертвы и "переложение" на нее ответственности.
- Газлайтинг - форма манипуляции, заставляющая жертву сомневаться в адекватности своего восприятия действительности, ставя под сомнение ее память и здравомыслие.
- Мобинг - давление на одного из работников со стороны коллег или руководства.
- Сталкинг - навязчивое, нежелательное и постоянное преследование одним человеком другим.
Последствия психологического насилия
Люди, страдающие психологическим насилием, могут испытывать растерянность, страх, трудности с концентрацией внимания и низкую уверенность в себе, а также тревогу, болевые ощущения и учащенное сердцебиение. Также люди, систематически подвергающиеся психологическому насилию, могут иметь панические атаки.
Долгосрочные последствия могут включать в себя тревожные расстройства, бессонницу и социальную замкнутость, а также психосоматические расстройства. В тяжелейших случаях психологическое насилие может привести к суицидальным попыткам жертвы.
"Кто бы ни поступал так с вами, помните: вы этого не заслуживаете, и это не ваша вина. Никто не имеет права вас оскорблять, унижать или ограничивать ваши права. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает психологическое насилие, стоит обратиться за поддержкой к человеку, который доверяете или за профессиональной помощью к психологу", - подчеркнули в Минздраве.
Напомним, РБК-Украина уже сообщало, куда обращаться, чтобы получить помощь.
Кроме того, мы писали, что Минздрав хочет разработать программу медицинской помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия.
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