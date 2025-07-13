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Психиатр рассказал, как легко и без лекарств справиться с тревогой и депрессией

Воскресенье 13 июля 2025 19:20
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Психиатр рассказал, как легко и без лекарств справиться с тревогой и депрессией Как справиться со стрессом и депрессией без лекарств (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

В мире, полном стрессов и вызовов, сохранение психического здоровья становится особенно важным. Как избежать тревоги и депрессии и сохранить душевное равновесие?

Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в эксклюзивном интервью для РБК-Украина объяснил, как организм реагирует на стресс, почему важно физически "сбрасывать" напряжение, и какие простые шаги помогут сохранить ментальное здоровье.

Физический ответ на стресс: почему важно "сбрасывать" напряжение

Наш организм реагирует на стресс целым комплексом физиологических изменений. Эксперт подробно описывает эту реакцию.

"На стресс мы отвечаем повышением артериального давления и выбросом адреналина. Увеличиваются частота сердечных сокращений и частота дыхания, возникает напряжение мышц, повышается уровень глюкозы в крови. Это - физический ответ на стресс", - объясняет психиатр.

Эти реакции являются естественными механизмами, которые готовят нас к "борьбе или бегству".

Однако, с развитием цивилизации мы имеем все меньше возможностей для адекватного физического ответа на стресс.

"А указанные реакции накапливаются, и это нужно "куда-то девать". Должна быть физическая нагрузка", - отмечает доктор.

Он подчеркивает, что это не обязательно должны быть интенсивные тренировки.

"Это могут быть как занятия в спортзале, так и обычные прогулки во дворе или парке", - отмечает специалист.

Регулярная физическая активность помогает "потратить" накопленную энергию стресса, предотвращая ее негативное влияние на психику.

Досуг, общение и свет: рецепты для психического благополучия

Кроме физической нагрузки, важную роль в профилактике депрессивных и тревожных состояний играют досуг и социальная активность.

"По возможности должны быть досуг и развлечения. Даже просто посмотреть на цветение растений - это отвлечение от негатива", - советует психиатр.

Он предлагает простые, но эффективные способы отвлечься от повседневных забот.

"В торговом центре можно ведь не только совершить покупки, а, например, пойти посмотреть на рыбок в аквариуме", - приводит пример эксперт.

Такие мелочи могут оказать значительное положительное влияние на настроение.

Социальные связи также являются критически важными.

"Важно уделить внимание родным и близким, позвонить друзьям детства - то есть делать все, чтобы не замыкаться в себе", - подчеркивает доктор.

Активное общение и поддержание социальных связей является мощным барьером против одиночества и изоляции, которые часто сопровождают депрессивные состояния.

Посещение культурных событий также может быть отличным способом отвлечения.

Особое внимание специалист уделяет роли света, особенно в осенне-зимний период.

"В осенне-зимний период следует сосредоточиться на условном удлинении светового дня. В лечении депрессии есть даже такой метод, как терапия светом. Человека помещают в комнату с ярким светом на несколько десятков минут, а иногда и часов. Летом мы имеем достаточно естественного света, а вот осенью и зимой его не хватает", - объясняет психиатр.

Наконец, в условиях современной реальности, доктор подчеркивает необходимость "иметь своего психолога или психиатра, к которому можно в любое время обратиться и проконсультироваться".

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