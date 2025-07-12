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Психиатр назвал симптомы депрессии, которые категорически нельзя игнорировать

Суббота 12 июля 2025 21:26
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Психиатр назвал симптомы депрессии, которые категорически нельзя игнорировать Как проявляется депрессия у женщин и мужчин (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

Иногда каждый из нас переживает апатию или упадок сил. Но как понять, что это не просто временное настроение, а настоящая депрессия - опасное состояние, которое требует профессиональной помощи?

Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в интервью для РБК-Украина рассказал, как распознать тревожные симптомы, почему "светлые окошки" под вечер - это не знак улучшения, и что помогает вернуть смысл жизни даже в темные времена.

Суточная динамика депрессии: когда хуже всего - утром

Психиатр объясняет: один из самых ярких диагностических сигналов депрессии - особый суточный ритм эмоционального состояния.

"Другие болезненные состояния характеризуются тем, что человек лучше всего чувствует себя утром и в первой половине дня, а усталость, ухудшение самочувствия и настроения наблюдаются ближе к вечеру", - объясняет психиатр.

Однако в случае депрессии - все наоборот.

"В случае депрессии, наоборот, субъективно тяжелыми часами суток является первая половина дня, а к вечеру появляется "светлое окошко", - отмечает эксперт.

Это временное "облегчение" часто вводит в заблуждение, но не является признаком выздоровления. Такая утренняя тяжесть - один из четких критериев депрессии.

Физические симптомы: когда тело говорит вместо души

Депрессия влияет не только на эмоциональное состояние, но и на когнитивные функции и физическое самочувствие.

"При этом теряется работоспособность, прежде всего умственная", - говорит доктор.

Человеку становится сложно выполнять самые простые задачи, даже знакомые и привычные.

"Человек делает все 'на автомате', тратит значительные усилия на работу, знакомую ему много лет. Человеку сложно понять задачи и сконцентрироваться на них", - детализирует специалист.

Среди физических проявлений - бессонница, снижение аппетита, а впоследствии - потеря веса:

"Если такое подавленное состояние с этими сопутствующими симптомами длится больше месяца, и человек не обращается за помощью, а пытается сделать что-то самостоятельно, то наблюдается и потеря массы тела".

Депрессия также способна нарушить гормональный баланс.

"У женщин нарушается менструальный цикл. У мужчин возникает эректильная дисфункция", - отмечает эксперт.

Ангедония: когда радость исчезает, даже если все хорошо

Одно из самых глубоких проявлений депрессии - ангедония, то есть потеря способности испытывать удовольствие.

"От американцев к нам пришел термин "ангедония" - потеря удовольствия от привычной жизни", - объясняет профессор.

И это случается даже тогда, когда объективно все в порядке.

"Человека ничего не радует даже тогда, когда все хорошо, ничего плохого не происходит, в семье и на работе все в порядке, объективно нет никаких неприятностей", - подчеркивает психиатр.

Особенно болезненным является тот случай, когда исчезает даже материнская любовь.

"Некоторые женщины даже замечают, что у них исчезает материнская любовь к своим детям, а взамен появляется равнодушие", - приводит пример эксперт.

Стигма, помощь и смысл: как вернуться к жизни

Несмотря на опасность депрессии, многие люди до сих пор избегают обращения к психиатру, опасаясь общественного осуждения.

"У нас до сих пор сохраняется стигма в отношении психиатрии, поэтому многие люди не хотят обращаться в специализированную психиатрическую сеть", - констатирует профессор.

Однако ситуация меняется.

"Сейчас расширяется сеть психологической помощи... У людей есть возможность обратиться и в государственное, и в частное учреждение", - объясняет врач.

Даже если диагноз не подтвердится, специалист поможет успокоиться и дать простые советы:

"Если человек бил тревогу, но с медицинской точки зрения с ним все в порядке, специалисты его успокаивают и дают элементарные советы, как избавиться от негативных мыслей".

Жизнь имеет смысл, даже когда кажется, что нет

Вернуть ощущение контроля и радости помогает целенаправленная деятельность.

"Главное, что я хочу сказать: если это не болезненное состояние, но даже если и болезненное, основное для человека - это иметь целенаправленную деятельность, которая придает смысл жизни", - подчеркивает эксперт.

Это может быть что угодно: работа, семья, волонтерство, хобби. Даже если поначалу кажется, что это искусственно.

"Пусть даже эта деятельность будет казаться несколько искусственной, но она должна быть. Это и есть смыслообразующий стержень, вокруг которого строится жизнь; при этом из психики вытесняются негативные мысли", - объясняет доктор.

Врач напоминает: потеря этого стержня - одна из причин депрессии среди украинцев за рубежом.

"Наши соотечественники за рубежом, которые не смогли устроиться на работу, не выучили язык, не видят перспектив, а значит, и смысла жизни, как раз и сталкиваются с депрессивными и тревожно-депрессивными состояниями", - резюмирует специалист.

Депрессия - не прихоть и не слабость. Это болезнь, имеющая четкие симптомы, специфическую динамику и физиологические проявления. Но ее можно и нужно лечить.

Не бойтесь обращаться за помощью - это первый шаг к возвращению жизни в ярких красках.

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