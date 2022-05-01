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Пряме влучання у будинок. У селі Харківської області від російського снаряду загинув чоловік

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Україна, Неділя 01 травня 2022 20:26
Пряме влучання у будинок. У селі Харківської області від російського снаряду загинув чоловік Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок чергового російського артилерійського обстрілу селища Золочів (Харківська область) 1 травня загинув чоловік - снаряд потрапив у його будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Пряме влучання у будинок. Загинув чоловік 1951 року народження, який був всередині. Всього зруйновані чотири будинки, шість пошкоджені. Також зачепило храм Вознесіння Господнього", - розповів голова громади Віктор Коваленко.

За словами Коваленка, артилерія окупантів вдарила по селищу близько 18:00.Пряме влучання у будинок. У селі Харківської області від російського снаряду загинув чоловік

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні обстріляли Чернігівську область. Крім того, противник проводив повітряну розвідку в Сумському напрямку.

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