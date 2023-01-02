Прямое попадание и много 200-ых: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке

Прилет на Новый год

Удар по зданию Макеевского профессионально-технического строительного училища пришелся, по всей видимости, как раз в тот момент, когда российское ТВ транслировало новогоднее обращение диктатора Владимира Путина. Само училище находится в Кировском районе, недалеко от линии фронта.

Фото: ПТУ №19 находится недалеко от линии фронта (google.com/maps)

Информация об ударе сразу разлетелась по российским пабликам. Судя по видео с последствиями, здание разрушено полностью.

По еще неподтвержденным данным, в здании находились российские мобилизованные из Саратовской области. Кроме того, в подвале хранились боеприпасы, а рядом стояла военная техника.

Предположительно, по базе оккупантов в общей сложности нанесли три ракетных удара, которые также вызвали детонацию боеприпасов. Счет погибших и раненых может идти на сотни, тела извлекали из-под завалов до обеда 1 января.

Обновлено на 18:00

Генеральный штаб ВСУ подвтердил удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке. Потери противника уточняются.

Данные по потерям

Российские так называемые "военкоры" сообщили о значительных потерях. По разным данным, погибли от нескольких десятков до сотен человек, также говорилось о сотнях раненых. Это объясняется тем, что на момент удара в здании могло находиться около 600 мобилизованных.

Телеграм-канал "Агентство. Новости" цитирует "военкора" Бориса Рожина с заявлением о существенном количестве убитых и раненых. Пропагадист Александр Сладков не располагает точной информацией о жертвах, но, по его информации, потери велики.

Российские СМИ в новогоднюю ночь писали о массированных обстрелах западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки. Также ближе к утру сообщалось о 15 погибших в результате удара по зданию ПТУ.

Издание Reuters со ссылкой на источники в руководстве так называемой "Донецкой народной республики пишет о гибели менее 100 человек. По его словам, распространяемые разными телеграмм-каналами данные о сотнях жертв "сильно преувеличены". За ночь в больницы доставили 58 раненых.

С украинской стороны есть пока один официальный комментарий. По сообщению Управления стратегических коммуникаций ВСУ, инцидент в Макеевке стал результатом " неосторожного обращения с нагревательными приборами и курением в неустановленных местах". По их данным, погибли около 400 человек, еще около 300 были ранены.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко оценивает число жертв удара в 350-450 оккупантов.

Во второй половине дня 2 января с заявлением выступило Министерство обороны Российской Федерации. Сообщается, что в пункте временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих.

Что могло прилететь в ПТУ

Из той же сводки Минобороны РФ следует, что удар был нанесен якобы украинскими ракетными системами залпового огня HIMARS. В общей сложности на объект летели шесть снарядов, и якобы удалось сбить два из них.

Украинский блогер Игорь Лаченков опубликовал видео ракетных пусков, которое сопроводил подписью о том, что это "подарок, который летит в казарму" оккупантов.

"Военкоры" устроили охоту на ведьм

Российские "военкоры" зацепились за версию оккупантов о том, что мобилизованные попали под удар якобы из-за того, что они активно использовали мобильные телефоны. Якобы украинская сторона с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявила массовое скопление противника.

В российском сегменте Telegram устроили охоту на ведьм и говорят о некомпетентности военного командования. Как отмечает пропагандист Андрей Медведев, "размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу". Он также призвал сделать самые жесткие выводы из инцидента.

Популярный блогер с ником "Владлен Татарский" также указывает на вину командиров. В частности, в своем канале он раздраженно отмечает, что инциденты с десятками погибших "ничему не учат выпускников военных училищ и академий".

Другие комментаторы в своих оценках называют удар по ПТУ №19 преступлением российского командование, "которое имеет неизвестную широкой публике фамилию, имя и отчество".