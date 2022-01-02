"Проявляв надмірну увагу": у Миколаївській області дівчина вбила знайомого в клубі

У Миколаївській області 30-річна жінка завдала смертельне поранення у живіт чоловікові, який погрожував їй перед цим ножем, аби змусити відповісти взаємністю. Їй загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

За попередніми даними повідомлялося, що місцевий мешканець чіплявся до жінки в місцевому будинку культури. Аби вона відповіла йому взаємністю - загиблий почав погрожувати їй ножем.

"Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", - пише пресслужба.

Правоохоронці затримали жінку та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Водночас в рамках першочергових слідчих дій, правоохоронці встановили, що чоловік й жінка були знайомі, проводили разом час у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої.

"Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни", - додає пресслужба.

Попри те, що життю жінки вже нічого не загрожувало - вона все одно вдарила знайомого ножем у живіт.

Наразі дівчина відмовляється надавати пояснення. Водночас жодних тілесних ушкоджень вона не отримала.

"На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру", - пише пресслужба.