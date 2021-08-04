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"Провокація Мінська": у Литві відреагували на інформацію про смерть мігранта

Автор: Марія Кучерявець

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував інформацію про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні. Він назвав це провокацією Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми очікували на провокації з боку білоруського режиму. Ви можете бачити, що самі повідомлення (про смерть мігранта - ред.) підготовлені заздалегідь. Лукашенко наказав допитати свідків з місцевих жителів, які знайшли мігранта. Потім повідомили про те, що його виявили прикордонники", - сказав він.

Як повідомляють литовські прикордонники, вони не отримували інформації про даний інцидент від білоруської влади, і кажуть, що дізналися про смерть мігранта із засобів масової інформації.

"Білоруські державні ЗМІ не представили жодних доказів події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть людини на кордоні з Литвою, вказавши, що чоловік був не слов'янської зовнішності.

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