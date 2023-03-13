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Проводил "воспитательную беседу". Новые детали скандала с избиением срочника под Житомиром

Фото: появились новые подробности скандала с избиением срочника офицером в Житомирской области (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Офицер, избивший срочника в учебном центре в Житомирской области, назвал содеянное "воспитательной беседой". Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей в Житомирской области подчиненного солдата", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что расследование начато на основании материалов военной службы правопорядка.

"Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

В ведомстве напомнили, что 11 марта в сети появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда.

Детальнее о случившемся, читайте в материале РБК-Украина.

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