Для перевірки учнів та вчителів: Австрія виділила школам 5 млн COVID-тестів

Фото: Хайнц Фассманн (flickr.com/arselectronica)

Міністр освіти Австрії Хайнц Фассманн заявив про запровадження добровільного тестування на коронавірусу в австрійських школах. Для цього уряд виділить школам 5 мільйонів наборів для COVID-тестування.

Про це повідомило агентство Reuters.

За словами Фассманна, учні та вчителі зможуть принаймні двічі на тиждень перевірятися на коронавірус. Батькам учнів менших класів запропонують тестувати своїх дітей вдома, а старші учні зможуть перевіритися в школі.

"Тестування є правильною відповіддю для подолання важких місяців до повного охоплення вакциною", - сказав він.

Запровадити добровільне COVID-тестування вирішили, щоб відкрити школи, які закрили через погіршення ситуації з коронавірусом.

"Будуть батьки, які відмовляться. Але загалом це можливість не тільки відкрити школи, але і тримати їх відкритими", - наголосив Фассманн.

Нагадаємо, в Австрії планують продовжити загальнонаціональний карантин щонайменше до 24 січня. Однак уряд хоче достроково вийти з карантин завдяки масовому безкоштовному тестуванню.