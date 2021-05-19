Перевірили на мишах. В Австралії заявили про створення ліків від COVID

Препарат розробили спільно з центром дослідження й лікування раку City of Hope.

В університеті кажуть, що терапія лікує саме коронавірус, а не сприяє швидшому одужанню людей. В основі - технологія міРНК, або малих інтерферуючих РНК. міРНК здатні атакувати безпосередньо геном вірусу і знищувати його. Так вірус більше не може розмножуватися в організмі.

Випробовування на мишах показали, що терапія на основі міРНК зменшувала кількість вірусних частинок в їхньому організмі на 99,9%. Крім того, наночастинки, які застосовуються в терапії, можуть зберігатися до року за температури 4°C і до місяця - за кімнатної температури.

Науковці припускають, що відкриття може бути використане для лікування пацієнтів із коронавірусом.

На черзі - випробування на людях.