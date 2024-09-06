Проведут расследование. В харьковском ТЦК подтвердили, что их сотрудник избил мужчину

По данным ТЦК, инцидент произошел 6 сентября во время работы группы оповещения. Мужчины брутально отказались предоставлять свои документы для проверки, а один из них начал непристойно оскорблять военнослужащего.

Для того, чтобы урегулировать ситуацию, на место вызвали наряд полиции. Мужчин доставили в районный ТЦК и СП для уточнения персональных данных. Один из них оказался военнообязанным, он получил направление на прохождение ВВК.

"Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные мероприятия", - отметили в ОТЦК.

На время расследования военнослужащий не участвует в работе групп оповещения. Также с сотрудниками ТЦК проводят дополнительные занятия, усилен контроль за соблюдением этических норм.