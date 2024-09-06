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Проведут расследование. В харьковском ТЦК подтвердили, что их сотрудник избил мужчину

Фото: в Харькове возник скандал из-за действий сотрудников ТЦК (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сотрудник территориального центра комплектования избил мужчину. По этому факту будет проведено служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП в Facebook.

По данным ТЦК, инцидент произошел 6 сентября во время работы группы оповещения. Мужчины брутально отказались предоставлять свои документы для проверки, а один из них начал непристойно оскорблять военнослужащего. 

 

Для того, чтобы урегулировать ситуацию, на место вызвали наряд полиции. Мужчин доставили в районный ТЦК и СП для уточнения персональных данных. Один из них оказался военнообязанным, он получил направление на прохождение ВВК. 

"Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные мероприятия", - отметили в ОТЦК. 

На время расследования военнослужащий не участвует в работе групп оповещения. Также с сотрудниками ТЦК проводят дополнительные занятия, усилен контроль за соблюдением этических норм. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 сентября, в сети появилось видео, на котором можно заметить, как мужчину в Харькове избивает военнослужащий. Его называли сотрудником ТЦК.

На инцидент отреагировал уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что подобные случаи нуждаются в быстром расследовании.

К слову, вчера, 5 сентября, омбудсмен рассказал об обращении женщины, которая утверждала, что ее отец умер после избиения в ТЦК.

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