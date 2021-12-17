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Протокол МОЗ для лікування COVID-19 містить фатальні помилки, - Онищенко

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 15:17
Протокол МОЗ для лікування COVID-19 містить фатальні помилки, - Онищенко Фото: протокол МОЗ для лікування COVID-19 містить помилки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Деякі препарати, рекомендовані в Україні для лікування COVID-19, можуть бути небезпечними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Спілки споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Владислава Онищенка.

За його словами, МОЗ включило до нової редакції офіційного протоколу лікування COVID-19 рекомендації застосовувати противірусні препарати для хворих легкої та середньої важкості, але не вказало, які саме. Між тим, деякі популярні препарати насправді можуть мати небезпечний ефект, вважає експерт.

"Небезпека полягає в тому, що деякі з відомих препаратів, які прийнято вважати противірусними - це насправді імуностимулятори. Такі, як "Амізон", "Аміксин", "Гропринозин"... Їхнє застосування несе в собі ризик виникнення гіпореактивності (тимчасового паралічу) імунної системи, що при COVID-19 загрожує трагічними перспективами. Тобто з вибором препарату для противірусної терапії в домашніх умовах, у нас більше питань, аніж відповідей", - говорить Онищенко.

Також він зазначає, що дослідження препаратів цієї групи на вивчення гіпореактивності імунної системи, проведені не були, попри наполягання ряду експертів.

Експерт звертає увагу і на незрозумілі зміни в інструкції до одного з препаратів – "Амізону". У новій інструкції, затвердженій міністром Ляшко у додатку 3 до наказу МОЗ від 10.09.2021 №1922, інесаміум йодид (діюча речовина "Амізону"), який завжди вважався інгібітором гемаглютинину, подається вже як інгібітор РНК-полімерази.

"Якщо 25 років це був інгібітор гемаглютиніну, і раптом став інгібітором РНК-полімерази - як пояснити цю метаморфозу? Бо виглядає це так, що механізм дії препарату змінюється під "актуальну проблему", під попит! Адже гемаглютинін до SARS-CoV-2 не має жодного відношення, а через РНК-полімеразу, як вже стало відомо, з ним можна ефективно боротися! Виходить, що включивши новий механізм дії (інгібування РНК-полімерази) та забравши старий (інгібітор гемаглютеніну), виробник поміняв вірус грипу на коронавірус! Що неприпустимо", - пише Онищенко.

Крім того, стверджує експерт, з інструкції була прибрана інформація про те, що "Амізон" є потужним індуктором інтерферону – тобто імуностимулятором, застосування якого при COVID-19 може бути небезпечним.

Між тим, препарати цієї групи продаються без рецептів і активно рекламуються, причому із залученням провідних фахівців МОЗ - зокрема, Ольги Голубовської, яка фігурує в рекламних матеріалах Амізон-Макс.

На думку голови Союзу споживачів медичних послуг, ситуація з формуванням протоколу, конфліктом інтересів та раптовими незрозумілими змінами до інструкцій до препаратів, потребує реакції з боку Генпрокуратури.

"Вони (посадовці МОЗ, - ред.) вважають, якщо до них аж через два роки дійшло, що вірус потрібно "глушити" якомога раніше, це нормальна швидкість прийняття рішень... А введення одночасно взаємовиключних препаратів, які гальмують і стимулюють імунну систему - це що? А неприкрите фармлобіювання та присвоєння безрецептурного статусу імунотропним лікам, у т.ч. призначеним для лікування особливо небезпечного інфекційного захворювання? Тепер, добродії розумні, якщо взяли на себе відповідальність - відповідайте за понад 90 тис. смертей і за лідируючі позиції у світі за смертністю", - резюмує Онищенко.

Нагадаємо, Україна внесла "Молнупіравір" до списку медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу, ще в листопаді.

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