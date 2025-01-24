Противовоспалительные препараты и вакцины могут снизить риск деменции: подробности

Исследования лечения деменции открывают новые возможности для борьбы с заболеванием. Ученые обнаружили, что антибиотики, противовоспалительные средства и вакцины могут помочь снизить риск развития болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По прогнозам, к 2050 году количество людей, страдающих деменцией, во всем мире может достичь 153 миллионов человек. Это создаст серьезные вызовы для систем здравоохранения и социальной защиты, что подчеркивает необходимость ускоренного поиска эффективных методов лечения.

Хотя на рынке появляются новые препараты для лечения деменции, они появляются слишком медленно. Эксперты утверждают, что использование имеющихся лекарств, уже одобренных для лечения других заболеваний, может значительно ускорить процесс поиска эффективного лечения.

Новое исследование, проведенное Кембриджским и Эксетерским университетами, проанализировало данные 14 исследований, охватывающих более 130 миллионов человек. В результате ученые нашли несколько препаратов, которые могут быть связаны с риском деменции.

Особое внимание привлекла связь между антибиотиками, противовирусными препаратами и вакцинами, которые могут помочь снизить риск заболевания. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что некоторые случаи деменции могут быть вызваны вирусными или бактериальными инфекциями.

Противовоспалительные препараты

Противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, также продемонстрировали потенциал в снижении риска развития деменции. Воспаление рассматривается как один из ключевых факторов, способствующих широкому спектру заболеваний, включая деменцию.

Исследователи обнаружили противоречивые данные о препаратах от артериальной гипертензии, антидепрессантах и лекарствах от диабета. Некоторые из них могут снижать риск деменции, тогда как другие - повышать его. Эти данные требуют дальнейших исследований для окончательной оценки их влияния на развитие заболевания.

Доктор Джулия Дадли из Alzheimer's Research UK отмечает, что результаты исследования еще нужно подтвердить через клинические испытания. Однако, перепрофилирование имеющихся препаратов, которые уже прошли этапы безопасности, может стать значительным шагом в ускорении поиска лечения деменции.

"Это исследование дает некоторую начальную основу и показывает, какие препараты имеют потенциал для повторного использования при лечении деменции и должны быть в приоритете для дальнейшего изучения", - добавил доктор Ричард Окли, заместитель директора по исследованиям и инновациям Общества борьбы с болезнью Альцгеймера.