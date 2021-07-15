Противники ЛГБТ напали на журналіста в Грузії, той частково втратив зір

У Грузії оператор Суспільного мовника Ілія Тваліашвілі постраждав під час нападу противників ЛГБТ-спільноти. Внаслідок цього він частково втратив зір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Радіо Свобода".
Він зазначив, що осліп на одне око і не знає, коли зможе повернутися до роботи.
"Хтось тягнув мене за пасок камери, хтось за кабель, інші били мене кулаками. Я впав, і мене почали бити ногами. В основному били по голові, я кричав, але вони не зупинялися. Я знепритомнів і отямився в машині поліції", - розповів чоловік.
Нагадаємо, у Тбілісі сталися сутички біля грузинського парламенту. Там проходило відразу дві акції - прихильників та противників ЛГБТ-спільноти.
У грузинському Міністерстві внутрішніх справ вже відреагували на інцидент. Міністерство мобілізувало силовиків для підтримки громадського порядку, але водночас закликало учасників обох акцій не порушувати закон та утриматися від закликів до насильства.