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Проти трьох лікарів Націнституту раку порушили справу через смерть пацієнтки

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розслідують смерть пацієнтки Національного інституту раку МОЗ України. У цій справі трьом лікарям інституту повідомили про підозру.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурору.

Першим підозрюваним є лікар, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки. Слідство вважає, що лікар перед операцією не провів передопераційну підготовку пацієнтки та ввів їй препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Це призвело до смерті пацієнтки.

Ще двоє підозрюваних - це лікуючий лікар та паталогоанатом. Їм інкримінують приховування цього злочину.

"Для приховування наслідків лікуючий лікар пацієнтки та патологоанатом за результатами розтину тіла внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки", - розповіли в прокуратурі.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від займаних посад.

Нагадаємо, у травні цього року правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов'язків керівника Національного інституту раку Олександру Яцину. Йому інкримінували шахрайство.

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