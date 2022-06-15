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Проти керівництва України готувався теракт. Йому запобігли, - Єнін

Фото: Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами Єніна, правоохоронці отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.

"І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої Держави. І після перемоги про це можна буде розказано значно більше", - сказав представник МВС.

Нагадаємо, видання The Times розповідало про три спроби замаху на президента України Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сам Зеленський в інтерв'ю нідерландському виданню NOS розповідав про те, як іноземні лідери прогнозували його вбивство через три дні після вторгнення.

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