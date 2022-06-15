Проти керівництва України готувався теракт. Йому запобігли, - Єнін

Українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

"І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої Держави. І після перемоги про це можна буде розказано значно більше", - сказав представник МВС.

За словами Єніна, правоохоронці отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.

Нагадаємо, видання The Times розповідало про три спроби замаху на президента України Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сам Зеленський в інтерв'ю нідерландському виданню NOS розповідав про те, як іноземні лідери прогнозували його вбивство через три дні після вторгнення.

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